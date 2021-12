Covid-19, scende ancora il numero delle persone ricoverate in Veneto

Alcuni casi "rimasti indietro" sono stati aggiunti all'aggiornamento odierno di Azienda Zero, relativo al periodo compreso tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì, che vede dunque i nuovi contagi superare quota 7 mila, mentre la pressione ospedaliera compie un passo indietro rispetto al giorno precedente, restando ben lontana dai numeri dello scorso anno grazie alla campagna vaccinale.

Il bollettino diffuso dalla Regione il 28 dicembre conta dunque altri 7403 test positivi al Sars-CoV-2 e 29 decessi, di cui 3 segnalati nel Veronese.

In regione sono stati registrati complessivamente 617653 casi di Covid-19 da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, 75971 (+4210) dei quali attualmente positivi e 529347 (+3164) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12335 (+29).

In casi emersi in provincia di Verona sono 1376 i nuovi casi annoverati, che hanno portato il totale a 113827, di cui: 12411 (+998) tuttora affetti dal coronavirus, 98684 (+375) negativizzati e 2732 (+3) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1164 (-49) persone nelle varie aree non critiche, 1050 delle quali ancora positive, e 178 (-7) in terapia intensiva, di cui 13 ora negativizzate.

Guardando solamente ai nosocomi presenti nella zona scaligera, si contano 151 (+2) pazienti positivi in area non critica e 25 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 32 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 28 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 45 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio (di cui 3 in terapia intensiva), 18 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 8 a Marzana, 7 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 21 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 11 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).