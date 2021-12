Covid-19, il bollettino di Azienda Zero: altri 2816 test positivi riscontrati in Veneto

Numero ridotto di tamponi anche a Santo Stefano, ma la risalita dei contagi in Veneto prosegue, mentre torna ad aumentare anche la pressione ospedaliera, che resta comunque lontana dai livelli del 2020 grazie alla campagna vaccinale. Nel corso del suo punto stampa in streaming, il presidente Luca Zaia ha sottolineato che i dati raccolti tra le ore 8 di domenica e le ore 8 di lunedì vedono un'incidenza dei tamponi positivi sul totale di quelli effettuati dell'8,37% e che le terapie intensive hanno in cura 279 pazienti, oltre a quelli Covid.

Il bollettino del 27 dicembre dunque, conta altri 2816 test positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 11895 tamponi molecolari e 21753 tamponi antigenici eseguiti) e 24 decessi, di cui 4 segnalati nel Veronese.

In regione, da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 610250 casi di Covid-19, 71761 (+1122) dei quali attualmente positivi e 526183 (+1670) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12306 (+24).

Sono 423 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 112451, di cui: 11413 (+368) tuttora affetti dal coronavirus, 98309 (+51) negativizzati e 2729 (+4) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1213 (+35) persone nelle varie aree non critiche, 1104 delle quali ancora positive, e 185 (+13) in terapia intensiva, di cui 12 ora negativizzate.

Guardando solo alle strutture presenti nell'area scaligera, si contano 149 pazienti positivi in area non critica e 25 in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 29 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 29 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 35 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 4 a San Bonifacio (di cui 3 in terapia intensiva), 19 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 8 a Marzana, 9 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 19 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 11 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).