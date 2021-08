Covid-19, situazione stabile in Veneto. Lieve calo di positivi e ricoveri nel Veronese

Stando all'aggiornamento del 26 agosto di Azienda Zero, da mercoledì sono stati rilevati 12619 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso in regione, mentre la pressione ospedaliera è leggermente calata in terapia intensiva

I ricoveri in Veneto calano in terapia intensiva ma non in area non critica, mentre è lieve l'aumento delle persone ora affette dal Covid, grazie all'alto numero di negativizza. È quanto si apprende dal bollettino del 26 agosto di Azienda Zero, che conta altri 12619 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso, rispetto a mercoledì.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 451830 casi di Covid-19, 12619 (+82) dei quali attualmente positivi e 427537 (+636) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11674.

Sono 139 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, dove il totale ha raggiunto quota 89130, di cui: 2076 (-30) tuttora affetti dal coronavirus, 84412 (+169) negativizzati e 2642 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 216 (+4) persone in area non critica, 177 delle quali ancora positive, e 46 (-4) in terapia intensiva, di cui 3 ora negativizzate.

Guardando alle sole strutture della zona scaligera, si contano 55 (-1) pazienti positivi in area non critica e 9 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 20 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 20 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 5 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva) e 13 a Negrar.

