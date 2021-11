Covid-19, 25 mila i positivi in Veneto. Lenta risalita anche per i ricoveri

Nonostante continuino ad aumentare i contagi di Covid-19, che portano con sé nuovi ricoveri, la pressione ospedaliera in Veneto sembra essere sotto controllo, grazie soprattutto alla campagna vaccinale. Il bollettino del 25 novembre di Azienda Zero, rispetto a mercoledì, vede salire infatti i posti letto occupati in area non critica e terapia intensiva, oltre a contare altri 2066 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 8 decessi, di cui 1 segnalato nel Veronese.

In regione i casi complessivi di Covid-19, registrati da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono 507300, 25026 (+1174) dei quali attualmente positivi e 470344 (+884) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere, sono 11930 (+8).

Sono 247 invece i nuovi casi emersi in provincia di Verona, che portano il totale a 97756, di cui: 3022 (+123) tuttora affetti dal coronavirus, 92050 (+123) negativizzati e 2684 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 449 (+18) persone in area non critica, 400 delle quali ancora positive, e 85 (+7) in terapia intensiva, di cui 11 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo la zona scaligera e le sue strutture, si contano 59 (+5) pazienti positivi in area non critica e 11 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 18 pazienti a Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 22 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a San Bonifacio, 6 a Villafranca, 2 a Bovolone, 11 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 4 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva).