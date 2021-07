Covid-19 in Veneto: i ricoveri restano stabili mentre i contagi aumentano

Ai 669 tamponi positivi al Sars-CoV-2 registrati dall'aggiornamento del 23 luglio di Azienda Zero, fortunatamente non è corrisposta una crescita dei posti occupati in terapia intensiva o area non critica

Continua a cresce in Veneto il numero dei contagi da Covid-19, come indicano i 669 tamponi positivi al Sars-CoV-2 rilevati da giovedì secondo il bollettino del 23 luglio di Azienda Zero, dal quale si evince anche nessun nuovo decesso è stato registrato, mentre la situazione relativa alle ospedalizzazioni ha visto scendere il numero di ricoveri in area non critica. Inoltre il presidente Zaia, nel corso del suo punto stampa di aggiornamento, ha specificato che le terapie intensive ospitano 347 pazienti, oltre a quelli Covid, mentre i tamponi positivi venuti alla luce nelle ultime 24 ore sono stati l'1,79% di quelli eseguiti.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati contati 431333 casi di Covid-19, 8958 (+496) dei quali attualmente positivi e 410746 (+173) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati la virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11629.

La provincia di Verona continua a far registrare il numero più alto di contagi del Veneto. Sono 222 infatti i nuovi casi emersi, per un totale di 84496, di cui: 2194 (+171) tuttora affetti dal coronavirus, 79671 (+51) negativizzati e 2631 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 242 (-5) persone nelle varie aree non critiche, 60 delle quali ancora positive, e 18 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 6 ora negativizzati.

Considerando solo l'area scaligera, si contano 27 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 5 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 15 all'ospedale di Borgo Roma, 4 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a Legnago, 2 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 7 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report del 23 luglio di Azienda Zero