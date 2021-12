Covid-19, altri 5 mila casi in Veneto ma i ricoveri aumentano solo di 15 unità

Non si arresta l'ondata di nuovi contagi da Covid-19 in Veneto, mentre l'aumento della pressione ospedaliera procede sempre a rilento grazie alla campagna vaccinale.

Dalle 8 di mercoledì alle 8 di giovedì, secondo il bollettino del 23 dicembre di Azienda Zero, sono stati contati 5023 tamponi positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 28313 tamponi molecolari e di 110033 tamponi antigenici) e 20 decessi, 3 dei quali segnalati in provincia di Verona.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 594865 casi di Covid-19, 65511 (+1493) dei quali attualmente positivi e 517113 (+3510) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12241 (+20).

Sono 855 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, che hanno portato il totale a 109850, di cui: 9667 (+538) tuttora affetti dal coronavirus, 97460 (+314) negativizzati e 2723 (+3) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1198 (+12) persone nelle varie aree non critiche, 1089 delle quali ancora positive, e 167 (+3) in terapia intensiva, di cui 8 ora negativizzate.

Se si prende in considerazione solo l'area scaligera, si contano 125 (+7) pazienti positivi in area non critica e 23 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 28 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 26 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 30 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio in terapia intensiva, 20 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 8 a Marzana, 7 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 15 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 11 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).