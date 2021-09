Covid-19, in Veneto i negativizzati superano ancora i nuovi casi. Lieve calo anche dei ricoveri

Il numero dei negativizzati in Veneto supera ancora quello dei nuovi contagi di Covid-19, mentre rispetto a martedì la pressione ospedaliera è tornata lievemente a calare. Lo si apprende dall'aggiornamento del 22 settembre di Azienda Zero, che segnala altri 509 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 3 decessi, di cui uno nel Veronese.

Da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 466378 casi di Covid-19, 11749 (-199) attualmente positivi e 442884 (+705) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11745 (+3).

Sono 73 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, che hanno portato il totale a 91497, di cui: 1516 (-53) tuttora affetti dal coronavirus, 87324 (+125) negativizzati e 2657 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano essere ricoverate 266 (+6) persone in area non critica, 221 delle quali ancora positive, e 59 (+3) in terapia intesiva, di cui 5 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti nella zona scaligera, si contano 48 (-4) pazienti positivi in area non critica e 7 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 16 a Borgo Roma, 2 a Borgo Trento in terapia intensiva, 20 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a Bovolone, 15 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report di Azienda Zero del 22 settembre