Covid-19 in Veneto: scende il numero dei ricoveri e anche quello dei positivi

Cala ancora la pressione sugli ospedali del Veneto e anche il numero di positivi, in quanto i negativizzati sono tornati a superare i nuovi contagi. Nel corso del suo punto stampa streaming, il presidente Luca Zaia ha sottolineato la discesa dei ricoveri soprattutto per la terapia intensiva (il cui tasso di occupazione è al 17%, 25% invece per l'area medica), che ha in cura 278 pazienti oltre a quelli Covid, mentre la percentuale di tamponi positivi nelle ultime 24 ore è stata del 22,02%, su un totale di 85241 eseguiti. L'indice Rt è stato indicato a 1,22, mentre l'incidenza è di 2587 casi a settimana ogni 100 mila abitanti.

Il bollettino del 22 gennaio di Azienda Zero, nel lasso di tempo tra le 8 di venerdì e le 8 di sabato, conta altri 18773 test positivi al Sars-CoV-2 e 38 decessi, 7 dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando l'emergenza sanitaria ha preso il via, in regione sono stati complessivamente registrati 993986 casi di Covid-19, 277831 (-1426) dei quali attualmente positivi e 703229 (+20161) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12926 (+38).

In provincia di Verona sono emersi 3668 nuovi casi per un totale di 190913, di cui: 59058 (-3612) tuttora affetti dal coronavirus, 129029 (+7273) negativizzati e 2826 (+7) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1744 (+21) persone in area non critica, 1497 delle quali attualmente positive, e 189 (+14) in terapia intensiva, di cui 23 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 352 (-6) pazienti positivi in area non critica e 39 (-4) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 50 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 85 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 61 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 44 a San Bonifacio (di cui 12 in terapia intensiva), 40 a Villafranca (di cui 10 in terapia intensiva), 14 a Marzana, 19 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 47 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva), 26 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva) e 4 al Centro Riabilitativo Veronese.