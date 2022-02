Covid-19, in Veneto meno di 70 mila positivi. Calo dei ricoveri nel Veronese

Il lieve rialzo dei ricoveri nelle aree critiche del Veneto annoverato nelle ultime 24 ore non sembra preoccupare, mentre sono rimasti sostanzialmente stabili quelli in terapia intensiva e continua a calare il numero di persone ora contagiate.

Lo si apprende dal bollettino del 22 febbraio di Azienda Zero che, tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì, conta altri 6037 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 24 decessi, 7 dei quali segnalati nel Veronese.

Dall'inizio di questa pandemia, in regione sono stati registrati complessivamente 1309256 casi di Covid-19, 69007 (-3231) dei quali attualmente positivi e 1226499 (+9244) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13750 (+24).

In provincia di Verona sono emersi 1112 nuovi casi, per un totale di 249847, di cui: 13848 (-751) tuttora affetti dal coronavirus, 233022 (+1856) negativizzati e 2977 (+7) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1202 (+10) persone in area non critica, 771 delle quali ancora positive, e 103 (-1) in terapia intensiva, di cui 55 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 187 (-10) pazienti positivi in area non critica e 12 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 26 pazienti a Borgo Roma, 50 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 19 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 33 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 20 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 10 a Marzana, 17 a Bussolengo, 8 a Negrar, 9 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva) e 7 al Centro Riabilitativo Veronese.