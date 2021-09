Covid-19, meno di 12 mila positivi in Veneto e lieve aumento dei ricoveri

Il numero di negativizzati ha superato ancora quello dei nuovi contagi, secondo all'aggiornamento del 21 settembre di Azienda Zero, che conta anche 3 decessi, 4 persone in più in area non critica e 3 in terapia intensiva

Scende sotto quota 12 mila il numero di individui positivi al Covid-19 in Veneto, con i negativizzati che superano nuovamente i nuovi contagi, mentre rispetto a lunedì viene registrato un lieve aumento della pressione ospedaliera. È quanto emerge dall'aggiornamento del 21 settembre di Azienda Zero, che conta altri 457 tamponi positivi al Sars-Cov-2 e 3 decessi.

In regione dunque, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 465869 casi di Covid-19, di cui 11948 (-246) attualmente positivi e 442179 (+700) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11742 (+3).

Sono 55 i nuovi casi registrati in provincia di Verona, per un totale di 91424 di cui: 1569 (-80) tuttora affetti dal coronavirus, 87199 (+135) negativizzati e 2656 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 272 (+4) persone in area non critica, 225 delle quali ancora positive, e 62 (+3) in terapia intensiva, di cui 5 ora negativizzate.

Considerando solamente l'area scaligera, si contano 52 (+5) pazienti positivi in area non critica e 8 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 18 a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento in terapia intensiva, 19 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 2 a Villafranca di Verona, 1 a Bovolone, 16 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report del 21 settembre di Azienda Zero