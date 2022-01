Covid-19 in Veneto: calo dei ricoveri in area non critica, stabili le terapie intensive

Piccolo passo indietro della pressione ospedaliera in Veneto, che con i suoi saliscendi si conferma sui valori dei giorni scorsi, lontani da quelli del 2021 grazie alla campagna vaccinale, mentre i nuovi contagi tornano sotto quota 20 mila.

Il bollettino del 21 gennaio di Azienda Zero, tra le ore 8 di giovedì e le ore 8 di venerdì, conta altri 19117 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 26 decessi, 3 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando è partita l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 975213 casi di Covid-19, 279257 (+5362) dei quali attualmente positivi e 683068 (+13729) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12888.

Il primato del maggior numero di nuovi contagi spetta ancora alla provincia di Verona con 3802 casi emersi, che hanno portato il totale a 187245, di cui: 62670 (+692) tuttora affetti dal coronavirus, 121756 (+3107) negativizzati e 2819 (+3) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1765 (-41) persone in area non critica, 1516 delle quali ancora positive, e 203 (-1) in terapia intensiva, di cui 22 ora negativizzate.

Guardando solamente all'area scaligera, si contano 358 (-4) pazienti positivi in area non critica e 43 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 55 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 91 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 63 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 47 a San Bonifacio (di cui 13 in terapia intensiva), 38 a Villafranca (di cui 8 in terapia intensiva), 13 a Marzana, 18 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 48 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva), 23 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva) e 3 al Centro Riabilitativo Veronese.