Covid-19 in Veneto, altre 3 persone in terapia intensiva e 600 nuovi casi

Prosegue l'incremento di casi di Covid-9 in Veneto e nella provincia di Verona. Stando all'aggiornamento del 20 luglio di Azienda Zero, sono stati registrati da lunedì 600 tamponi positivi al Sars-CoV-2 (240 nell'area scaligera) e 3 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre nessun nuovo decesso è stato segnalato.

In regione dunque sono stati contati complessivamente 429388 casi di Covid-19 dall'inizio dell'emergenza sanitaria, 7490 (+452) dei quali attualmente positivi e 410269 (+148) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11629.

Prosegue dunque l'aumento dei casi in provincia di Verona, che anche questa volta fa registrare il dato più alto. I 240 nuovi casi fanno salire il totale a 83847, di cui: 1667 (+210) tuttora affetti dal coronavirus, 79549 (+30) negativizzati e 2631 deceduti.

Gli ospedali del Veneto hanno visto calare lievemente il numero di persone ricoverate nella varie aree non critiche, che sono adesso 239 (-2) di cui 51 tuttora positive, e crescere invece quello degli individui in terapia intensiva, diventati ora 20 (+3) di cui 7 ora negativizzati.

Anche nelle strutture veronesi è aumentato il numeri di pazienti positivi presenti: ora sono 24 (+3) in area non critica e 7 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 12 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 2 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 5 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

