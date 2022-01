Covid-19, pressione stabile sugli ospedali del Veneto. 20 ricoveri in più nel Veronese

Continuano ad aumentare i contagi da Covid-19 in Veneto, mentre la pressione ospedaliera non ha subito particolari variazioni rispetto al dato precedente e si mantiene quindi ben lontata dai numeri del 2021. Nel corso del suo punto stampa streaming, il presidente Luca Zaia ha confermato che la regione resterà in giallo e che sono 281 i pazienti in terapia intensiva, oltre a quelli Covid, il cui tasso di occupazione è del 18%, mentre quello dell'area medica è del 26%. Zaia inoltre ha specificato che l'indice Rt è di 1,22 e l'incidenza settimanale è di 2587 casi ogni 100 mila abitanti.

Il bollettino del 20 gennaio di Azienda Zero, nel lasso di tempo tra le ore 8 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, conta altri 21833 test positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 169893 tamponi fatti in 24 ore, con un percentuale di positivi del 12,85%) e 32 decessi, 6 dei quali registrati nel Veronese.

In regione, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 956096 casi di Covid-19, 273895 (+8823) dei quali attualmente positivi e 669339 (+12978) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12862 (+32).

È stato annoverato ancora in provincia di Verona il numero più alto di nuovi contagi, con 4532 casi venuti alla luce per un totale di 183443, di cui: 61978 (+2005) tuttora affetti dal coronavirus, 118649 (+2521) negativizzati e 2816 (+6) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1806 (+4) persone in area non critica, 1547 delle quali ancora positive, e 204 (+1) in terapia intensiva, di cui 24 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo l'area scaligera, si contano 362 (+18) pazienti positivi in area non critica e 41 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 53 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 84 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 64 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 48 a San Bonifacio (di cui 11 in terapia intensiva), 42 a Villafranca (di cui 10 in terapia intensiva), 15 a Marzana, 22 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 43 a Negrar (di cui 4 in terapia intensiva) e 30 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).