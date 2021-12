Covid-19: 22 ricoverati in più in Veneto, di cui 4 nella provincia di Verona

Entrato ufficialmente in zona gialla, il Veneto vede i contagi da Covid-19 continuare a salire, accompagnati da un aumento della pressione ospedaliera di molto rallentato dalla campagna vaccinale rispetto al 2020: il portale Agenas rileva il tasso di occupazione della terapia intensiva è ora al 15% e quello dell'area non critica al 17%.

Il bollettino del 20 dicembre di Azienda Zero conta da domenica altri 2304 test positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 13.809 tamponi molecolari e 27.101 antigenici) e altri 5 decessi, di cui 1 segnalato nel Veronese.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 580604 casi di Covid-19, 61404 (+1243) dei quali attualmente positivi e 507205 (+1056) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12175 (+5).

Sono 333 i nuovi casi emersi in provincia di Verona che hanno portato il totale a 107411, di cui: 8358 (+226) tuttora affetti dal coronavirus, 96336 (+106) negativizzati e 2717 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1119 (+14) persone nelle varie aree non critiche, 1002 delle quali ancora positive, e 167 (+8) in terapia intensiva, di cui 8 ora negativizzate.

Se si prende in considerazione solamente l'area scaligera e le sue strutture, si contano 114 (+3) pazienti positivi in area non critica e 20 (+1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 29 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 23 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 23 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 5 a San Bonifacio (di cui 2 in terapia intensiva), 16 a Villafranca (di cui 4 in terapia intensiva), 7 a Marzana, 8 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 15 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 7 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).