Covid-19, ancora un lieve aumento della pressione ospedaliera in Veneto. Stabile a Verona

Altri 23 ricoveri, tra area non critica e terapia intensiva, sono stati annoverati in Veneto, insieme a quasi 3 mila nuovi contagi da Covid-19, confermando che l'aumento della pressione ospedaliera procede a rilento grazie alla campagna vaccinale. Dati che sono riportati nel bollettino del 2 dicembre di Azienda Zero, che da mercoledì ha registrato altri 2873 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 6 decessi, di cui 1 segnalato nel Veronese.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati contati complessivamente 522687 casi di Covid-19, 33828 (+1721) dei quali attualmente positivi e 476876 (+1146) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11983 (+6).

In provincia di Verona sono emersi 290 nuovi casi per un totale di 99550, di cui: 3911 (+117) tuttora affetti dal nuovo coronavirus, 92949 (+172) negativizzati e 2690 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 588 (+20) persone in area non critica, 534 delle quali ancora positive, e 111 (+3) in terapia intensiva, di cui 6 ora negativizzate.

Guardando solamente all'area scaligera, si contano 72 (-1) pazienti positivi in area non critica e 15 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 21 pazienti a Borgo Roma, 12 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 22 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 11 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 14 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 5 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).