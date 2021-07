Covid-19, 3 ricoveri in più e altri 238 casi in Veneto. 74 nel Veronese

Rimane molto lieve l'incremento della pressione ospedaliera in regione, rispetto all'aumento nel numero dei contagiati, così come mostra l'aggiornamento del 19 luglio elaborato da Azienda Zero

Tre ricoveri in più rispetto a domenica e altri 238 tamponi positivi al Sars-CoV-2, mentre nessun nuovo decesso è stato segnalato: lo si apprende dal bollettino del 19 luglio di Azienda Zero.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 428788 casi di Covid-19, 7038 (+222) dei quali attualmente positivi e 410121 (+16) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11629.

In provincia di Verona è stato segnalato ancora il dato più alto relativamente ai nuovi contagi, con 74 nuovi casi che hanno portato il totale a 83607, di cui: 1457 tuttora affetti dal coronavirus, 79519 negativizzati e 2631 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate nelle varie aree non critiche 241 (+2) persone, 47 delle quali ancora positive, e 17 (+1) in terapia intensiva, di cui 7 ora negativizzate.

Considerando solo l'area scaligera e le sue strutture, si contano 21 (+2) pazienti positivi in area non critica e 6 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 11 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 2 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone e 5 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva).

Scarica il report del 19 luglio di Azienda Zero