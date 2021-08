Covid-19 in Veneto, l'andamento non cambia: diminuiscono i positivi, aumentano i ricoveri

Continua a calare il numero degli individui ora contagiati dal Covid in Veneto, ma nel frattempo gli ospedali contano nuovi ricoveri che, come ha ricordato il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, sono solitamente riconducibili a persone che non hanno completato il ciclo vaccinale o in cui la risposta del sistema immunitario al siero non è stata ottimale, come nel caso degli immunodepressi. Secondo l'aggiornamento del 19 agosto di Azienda Zero, in Veneto sono stati rilevati da mercoledì altri 588 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e un decesso.

In regione dunque, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 447794 casi di Covid-19, 12770 (-74) dei quali attualmente positivi e 423364 (+661) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11660 (+1).

In provincia di Verona sono 110 i nuovi casi emersi, per un totale di 88428, di cui: 2466 (-64) tuttora affetti dal coronavirus, 83323 (+175) negativizzati e 2639 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 221 (+3) persone in area non critica, 189 delle quali attualmente positive, e 44 (+1) in terapia intensiva, di cui 3 ora negativizzate.

Guardando solamente alla zona veronese, si contano 60 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 12 (+1) in terapia intensiva. Questi i numeri delle singole strutture: 20 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 5 in terapia intensiva), 23 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 3 a Villafranca di Verona (di cui 2 in terapia intensiva), 19 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report di Azienda Zero del 19 agosto