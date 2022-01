Covid-19 in Veneto: i negativizzati superano i nuovi casi e cala il numero di positivi

Numeri sempre lontani da quelli del 2021 grazie alla campagna vaccinale, ma la pressione sugli ospedali del Veneto causata dalla diffusione del Covid-19 continua ad essere sotto la lente d'ingrandimento, anche alla luce dei lievi incrementi che vengono registrati e che spesso si alternano a dei cali altrettanto lievi. Lunedì il presidente Zaia ha parlato di un appiattimento della curva di contagi e ricoveri, ipotizzando che potremmo essere giunti al giro di boa di questa ondata e invitando le istituzioni ad un cambio di rotta per quanto riguarda il conteggio degli asintomatici. E per la prima volta nelle ultime settimane, il numero di negativizzati ha superato quello dei nuovi contagi, portando così ad una diminuzione dei positivi.

Il bollettino del 18 gennaio di Azienda Zero, nel lasso di tempo tra le ore 8 di lunedì e le ore 8 di martedì, ha contato altri 25166 tamponi positivi e 44 decessi, 7 dei quali segnalati nel Veronese.

Complessivamente, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati 913054 casi di Covid-19, 255914 (-360) dei quali attualmente positivi e 644343 (+25482) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12797 (+44).

Il dato più alto è quello della provincia di Verona con 5302 nuovi casi emersi, per un totale di 174376, di cui: 57671 (+3142) tuttora affetti dal coronavirus, 113903 (+2153) negativizzati e 2802 (+7) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1797 (+31) persone nelle varie aree non critiche, 1569 delle quali ancora positive, e 208 (+3) nelle terapie intensive, di cui 24 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo la zona scaligera, si contano 347 (+4) pazienti positivi in area non critica e 39 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 59 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 88 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 61 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 30 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 42 a Villafranca (di cui 11 in terapia intensiva), 18 a Marzana, 23 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 38 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva) e 25 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).