Covid-19, lieve calo dei ricoveri nel Veronese e quasi 1500 nuovi contagi in regione

L'ondata di contagi da Covid-19 prosegue in Veneto, accompagnata da una risalita della pressione ospedaliera che resta contenuta grazie alla campagna vaccinale, con l'aggiornamento di Azienda Zero del 17 novembre che vede crescere lievemente il numero di pazienti in area non critica e diminuire quello di coloro ricoverati in terapia intensiva. Il bollettino inoltre conta da martedì altri 1435 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 7 decessi, di cui uno segnalato nel Veronese.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, i casi di Covi-19 complessivamente registrati in regione sono stati 494726, 17648 (+703) dei quali attualmente positivi e 465190 (+725) negativizzati virologici (o "guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11888 (+7).

In provincia di Verona sono emersi 166 nuovi casi che hanno portato il totale a 96164, di cui: 2257 (+45) tuttora affetti dal coronavirus, 91229 (+120) negativizzati e 2678 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate in area non critica 349 (+24) persone, 303 delle quali ancora positive, e 62 (-3) in terapia intensiva, di cui 8 ora negativizzate.

Se si prende in considerazione solo la zona scaligera, si contano 37 (-2) pazienti positivi in area non critica e 10 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 11 pazienti a Borgo Roma, 3 a Borgo Trento (di cui 2 in terapia intensiva), 16 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 3 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 9 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 3 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).