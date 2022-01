Sono 382 i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati negli ospedali veronesi

Prosegue in Veneto il saliscendi dei ricoveri causati dal Covid-19, dopo il calo dei dati diffusi domenica infatti, sono tornati lievemente a crescere, rimanendo comunque inferiori ai livelli del 2021. Nel corso del suo punto stampa streaming, dove ha sottolineato la progressiva stabilizzazione della curva dei contagi e della pressione ospedaliera, il presidente Luca Zaia ha specificato che nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti complessivamente 50302 tamponi, di cui 12,69% è risultato positivo, mentre le terapie intensive hanno attualmente in cura 270 pazienti, oltre a quelli Covid (tasso di occupazione al 20%, mentre quello delle aree non critiche è al 25%). Per quanto riguarda l'indice Rt è di 1,31, mentre l'incidenza settimanale è di 2403 ogni 100 mila abitanti.

Il bollettino del 17 gennaio di Azienda Zero, nell'arco di tempo tra le ore 8 di domenica e le ore 8 di lunedì, conta altri 6381 test positivi al Sars-CoV-2 e 28 decessi, 7 dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando l'emergenza sanitaria ha colpito il Paese, in regione sono stati registrati complessivamente 887888 casi di Covid-19, 256274 (+3332) dei quali attualmente positivi e 618861 (+3021) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12753 (+28).

In provincia di Verona sono emersi 1136 nuovi casi, per un totale di 169074, di cui: 54529 (+769) tuttora affetti dal coronavirus, 111750 (+360) negativizzati e 2795 (+7) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1766 (+31) persone in area non critica, 1545 delle quali ancora positive, e 205 (+7) in terapia intensiva, di cui 22 ora negativizzate.

Guardando solo alle strutture presenti nell'area scaligera, si contano 343 (+17) pazienti positivi in area non critica e 39 (+3) in terapia intensiva, per un totale di 382. Questi i dati dei singoli nosocomi: 59 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 92 a Borgo Trento (di cui 9 in terapia intensiva), 60 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 24 a San Bonifacio (di cui 7 in terapia intensiva), 40 a Villafranca (di cui 9 in terapia intensiva), 18 a Marzana, 23 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 38 a Negrar (di cui 5 in terapia intensiva) e 27 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).