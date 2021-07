Covid-19, boom di contagi: Veneto oltre i 6 mila positivi. Sempre stabili i ricoveri

Contagi oramai in ascesa, ricoveri e decessi fortunatamente no. È quanto si evince dal bollettino del 16 luglio di Azienda Zero, che da giovedì conta altri 425 tamponi positivi al Sars-CoV-2.

In regione, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 427747 casi di Covid-19, 6097 (+352) dei quali attualmente positivi e 410024 (+72) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono ora 11626.

La provincia di Verona ha fatto segnare ancora il maggior numero di nuovi casi emersi con 164 tamponi positivi, che hanno portato il totale a 83224, di cui: 1102 (+157) tuttora affetti dal coronavirus, 79492 (+7) negativizzati e 2630 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 234 (+1) persone in area non critica, 41 delle quali ancora positive, e 18 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 7 ora negativizzate.

Guardando al territorio scaligero e alle sue strutture, si contano 17 (+1) pazienti positivi in area non critica e 6 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 7 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 3 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 3 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

