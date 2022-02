Covid-19, a Verona meno di 18 mila positivi e 247 persone in ospedale

La situazione del Veneto relativa alla diffusione del Covid-19 continua a migliorare, così come si evince dai parametri forniti dal presidente Luca Zaia nel corso del suo punto stampa. L'indice Rt è ora di 0,92 e l'incidenza è a 1181 casi ogni 100 mila abitanti, mentre il tasso di occupazione delle aree non critiche è calato a 15,6% e quello delle terapia intensive a 6,2% (304 i pazienti non Covid presenti in questi ultimi reparti).

Il bollettino del 16 febbraio di Azienda Zero conta, tra le 8 di martedì e le 8 di mercoledì, altri 5181 test positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 78367 tamponi eseguiti e con un tasso di positività del 6,61%) e 30 decessi, 7 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando è partita l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1281954 casi di Covid-19, 87756 (-9438) dei quali attualmente positivi e 1180561 (+14589) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13637 (+30).

In provincia di Verona sono emersi 864 nuovi casi, che hanno portato il totale a 245079, di cui: 18354 (-3481) tuttora affetti dal coronavirus, 223772 (+4338) negativizzati e 2953 (-7) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1371 (-13) persone in area non critica, 938 delle quali ancora positive, e 123 (-5) in terapia intensiva, di cui 61 ora negativizzate.

Guardando solo all'area scaligera, si contano 230 (-22) pazienti positivi in area non critica e 17 (-2) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 24 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 54 a Borgo Trento (di cui 7 in terapia intensiva), 33 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 38 a San Bonifacio (di cui 4 in terapia intensiva), 24 a Villafranca (di cui 3 in terapia intensiva), 12 a Marzana, 18 a Bussolengo, 19 a Negrar, 15 a Peschiera del Garda (di cui 1 in terapia intensiva) e 10 al Centro Riabilitativo Veronese.