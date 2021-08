Covid-19, aumentano i positivi in Veneto ma non a Verona, che conta invece 10 ricoveri in più

Rispetto a domenica ci sono 13 persone in più negli ospedali del Veneto, con il Presidente Luca Zaia che, nel corso del suo punto stampa, ha specificato che il «76% dei ricoverati per Covid sono non vaccinati o vaccinati con una dose», lasciando intendere che la percentuale restante sia dovuta ad una risposta più bassa degli anticorpi nelle persone più anziane. Zaia ha poi specificato che le terapie intensive hanno in cura anche 356 pazienti non Covid e che l'incidenza dei test positivi sul totale di quelli effettuati tra le ore 8 del 15 e le ore 8 del 16 agosto, è stata del 2,72%. L'aggiornanto di lunedì di Azienda Zero infatti ha segnalato altri 291 tamponi positivi al Sar-CoV-2 e nessun decesso, rispetto al precedente.

In regione dunque, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, sono stati rilevati complessivamente 446092 casi di Covid-19, 13416 (+86) dei quali attualmente positivi e 421022 (+205) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11654.

Sono 41 i nuovi casi rilevati in provincia di Verona per un totale di 88090, di cui: 2810 (-26) tuttora affetti dal coronavirus, 82642 (+67) negativizzati e 2638 deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 186 (+11) persone in area non critica, 155 delle quali ancora positive, e 35 (+2) in terapia intensiva, di cui 3 ora negativizzate.

Guardando solamente all'area scaligera, si contano 58 (+9) pazienti positivi in area non critica e 9 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 18 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 24 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 1 a Villafranca di Verona in terapia intensiva, 17 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

