Covid-19 in Veneto: altri 318 tamponi positivi e 2 persone in più in terapia intensiva

In regione il dato più alto lo ha fatto registrare ancora la provincia di Verona dove sono stati registrati altri 117 casi, secondo l'aggiornamento del 15 luglio di Azienda Zero

La crescita dei contagi prosegue in Veneto con altri 318 tamponi positivi al Sars-CoV-2 rilevati da mercoledì, secondo il bollettino del 15 luglio di Azienda Zero, che vede altri 2 pazienti costretti a ricorrere alle cure delle terapie intensive e registra un altro decesso.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in regione sono stati rilevati complessivamente 427322 casi di Covid-19, 5745 dei quali attualmente positivi e 409952 negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11625.

La provincia di Verona ha fatto registrare ancora il dato più alto del Veneto, con 117 nuovi casi emersi che hanno portato il totale a 83060, di cui: 945 tuttora affetti dal coronavirus, 79485 negativizzati e 2630 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 233 (dato stabile) persone nelle varie aree non critiche, 42 delle quali ancora positive, e 18 (+2) nelle terapie intensive, 8 delle quali ora negativizzate.

Guardando solo all'area scaligera e alle sue strutture, si contano 16 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 6 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 6 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 1 a San Bonifacio, 3 a Villafranca (di cui 1 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 2 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report di Azienda Zero del 15 luglio