Covid-19 in Veneto, meno di 130 persone in terapia intensiva. 19 nel Veronese

Dai ricoveri in terapia intensiva a quelli in area non critica, senza risparmiare il numero di individui positivi al nuovo coronavirus: prosegue senza sosta in Veneto il calo dei valori relativi alla pandemia in atto dai primi mesi del 2020, nonostante i nuovi contagi.

Il bollettino del 15 febbraio di Azienda Zero conta, tra le 8 di lunedì e le 8 di martedì, altri 7298 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e purtroppo anche altri 38 decessi, 4 dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando è scattata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente annoverati 1276773 casi di Covid-19, 97194 (-8242) dei quali attualmente positivi e 1165972 (+15502) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13607 (+38).

Sono 1265 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, dove il totale è ora di 244215, di cui: 21835 (-2675) tuttora affetti dal coronavirus, 219434 (+3936) negativizzati e 2946 (+4) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 1384 (-30) persone in area non critica, 924 delle quali ancora positive, e 128 (-3) in terapia intensiva, di cui 63 ora negativizzate.

Se si guarda solamente alle strutture presenti nella zona scaligera, si contano 252 (-13) pazienti positivi in area non critica e 19 (-3) in terapia intensiva. Questi i risultati dei singoli nosocomi: 27 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 53 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 43 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 36 a San Bonifacio (di cui 4 in terapia intensiva), 26 a Villafranca (di cui 4 in terapia intensiva), 16 a Marzana, 16 a Bussolengo, 18 a Negrar, 23 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva) e 13 al Centro Riabilitativo Veronese.