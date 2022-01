Covid-19, 39 persone ricoverate nelle terapie intensive veronesi

Il Covid-19 continua a diffondersi in Veneto, facendo crescere i ricoveri soprattutto in area non critica (pressoché stabile invece la terapia intensiva), che restano comunque notevolmente inferiori rispetto al 2021, grazie alla massiccia campagna vaccinale.

Il bollettino del 14 gennaio di Azienda Zero, relativo al lasso di tempo compreso tra le ore 8 di giovedì e le ore 8 di venerdì, conta altri 18357 test positivi al Sars-CoV-2 (a fronte di 28746 tamponi molecolari e 115415 antigenici effettuati, per un totale di 144161) e 29 decessi, 4 dei quali segnalati nel Veronese.

Complessivamente, da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati 848874 casi di Covid-19, 232482 (+8337) dei quali attualmente positivi e 603704 (+9991) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12688 (+29).

Sono 3897 i nuovi casi emersi in provincia di Verona (dato veneto più elevato), per un totale che ha raggiunto i 161152, di cui: 48363 (+2337) tuttora affetti dal coronavirus, 110006 (+1556) negativizzati e 2783(+4) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1727 (+125) persone nelle varie aree non critiche, 1516 delle quali ancora positive, e 208 (+2) nelle terapie intensive, di cui 20 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solo le strutture presenti nell'area scaligera, si contano 327 (+30) pazienti positivi in area non critica e 39 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 50 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 90 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 55 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 21 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 38 a Villafranca (di cui 9 in terapia intensiva), 19 a Marzana, 22 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 42 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 28 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).