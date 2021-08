Covid-19, in Veneto (e anche a Verona) i guariti superano i nuovi contagi

Secondo l'aggiornamento del 14 agosto di Azienda Zero, il numero di individui attualmente positivi in regione è calato di 248 unità rispetto a venerdì. Sono 88 in meno invece nella provincia scaligera

Torna a calare il dato degli individui che risultano contagiati in Veneto, grazie all'alto numero di negativizzati, mentre non sono state registrate particolari variazioni per quanto riguarda la pressione ospedaliera. Lo si apprende dal bollettino del 14 agosto di Azienda Zero che, da venerdì, conta altri 600 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e nessun decesso.

Dall'inizio dell'emergenza sanitaria ad oggi, in regione sono stati annoverati complessivamente 445292 casi di Covid-19, 13286 (-248) dei quali attualmente positivi e 420354 (+848) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11652 (dato stabile).

In provincia di Verona sono stati rilevati 125 casi che hanno portato il totale a 87933, di cui: 2797 (-88) tuttora affetti dal coronavirus, 82499 (+213) negativizzati e 2637 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 175 (+2) persone in area non critica, 144 delle quali ancora positive, e 31 (dato stabile) in terapia intensiva, di cui 4 ora negativizzate.

Considerando solamente l'area scaligera, si contano 51 (-1) pazienti positivi in area non critica e 8 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 17 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 19 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 1 a Villafranca di Verona in terapia intensiva, 15 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report del 14 agosto di Azienda Zero