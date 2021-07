Oltre 100 nuovi casi di Covid-19 nel Veronese e lieve aumento dei ricoveri

In Veneto i tamponi positivi al Sars-CoV-2 rilevati sono stati 254, secondo l'aggiornamento di Azienda. In conferenza stampa però il presidente Zaia ha sottolineato che quasi tutti i contagi sono asintomatici, mentre le ultime tre persone finite in terapia intensiva sarebbero cinquantenni non vaccinati

Altri 254 tamponi positivi al Sars-CoV-2 sono stati rilevati in Veneto da lunedì (111 a Verona), secondo l'aggiornamento del 13 luglio di Azienda Zero, che vede anche una lieve risalita dei ricoveri ospedalieri ed un nuovo decesso, avvenuto nel Veronese. Secondo quanto riferito dal Presidente Luca Zaia nel punto stampa streaming di martedì, le terapie intensive hanno in cura complessivamente 351 pazienti oltre a quelli Covid, mentre gli ultimi 3 ricoveri gravi di persone affette da virus riguarderebbero 50enni non vaccinati. Zaia inoltre ha riferito che la percentuale d'incidenza dei test positivi sul totale di quelli effettuati nelle ultime 24 ore è stata dello 0,93%, mentre la grande maggioranza dei nuovi contagiati sarebbe asintomatica.

In regione, dall'inizio dell'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 426743 casi di Covid-19, 5275 (+194) dei quali attualmente positivi e 409845 (+59) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11623.

In seguito ai 111 nuovi casi emersi, il totale in provincia di Verona è arrivato a 82849, di cui: 756 (+99) tuttora affetti dal coronavirus, 79464 (+11) negativizzati e 2629 deceduti, uno in più rispetto al bollettino di lunedì.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 233 persone nelle varie aree non critiche, 42 delle quali ancora positive, e 16 in terapia intensiva, di cui 8 ora negativizzate.

Considerando solo l'area scaligera, si contano 14 (+2) pazienti positivi in area non critica e 5 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 5 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 2 a Legnago, 3 a Villafranca, 2 a Bovolone e 2 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva).

Scarica il report del 13 luglio di Azienda Zero