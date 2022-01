Covid-19 in Veneto: risalgono i ricoveri in area non critica, ma non in terapia intensiva

Quasi 18 mila nuovi contagi da Covid-19 sono emersi in Veneto, con una percentuale dell'11,71% di test positivi sul totale di quelli effettuati nelle 24 ore, ma se le aree non critiche confermano una pressione altalenante con una piccola risalita rispetto al precedente dato, quella sulle terapie intensive (che hanno in cura 273 pazienti oltre a quelli Covid) cala lievemente, allontanandosi ancora di più dai numeri dello scorso anno.

Nel corso del suo punto stampa, il presidente Luca Zaia ha sottolineato che la regione la prossima settimana non sarà in zona arancione. Nel frattempo il bollettino del 13 gennaio di Azienda Zero, tra le ore 8 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, ha contato altri 17956 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 38 decessi, 4 dei quali segnalati nel Veronese.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati complessivamente registrati 830517 casi di Covid-19, 224145 (+8950) attualmente positivi e 593713 (+8968) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12659 (+38).

In provincia di Verona il dato regionale più elevato, con 3910 nuovi casi emersi per un totale di 157255, di cui: 46026 (+2436) tuttora affetti dal coronavirus, 108450 (+1470) negativizzati e 2779 (+4) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1602 (+36) persone in area non critica, 1410 delle quali ancora positive, e 206 (-4) in terapia intensiva, di cui 15 ora negativizzate.

Prendendo in considerazione solamente l'area scaligera, si contano 297 (-9) pazienti positivi in area non critica e 37 (+1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 47 pazienti a Borgo Roma (di cui 1 in terapia intensiva), 73 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 53 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 17 a San Bonifacio (di cui 8 in terapia intensiva), 36 a Villafranca (di cui 9 in terapia intensiva), 18 a Marzana, 23 a Bussolengo, 1 a Bovolone, 39 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 27 a Peschiera del Garda (di cui 4 in terapia intensiva).