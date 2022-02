Covid-19, positivi ancora in calo in Veneto e 36 persone in meno in ospedale

Si avvicina il ritorno in zona bianca per il Veneto, che vede migliorare con costanza i dati relativi alla pressione ospeldaliera e ai contagi, con il numero di soggetti positivi in calo continuo.

Il bollettino del 13 febbraio di Azienda Zero, nel lasso di tempo compreso tra le ore 8 di sabato e le ore 8 di domenica, conta altri 4491 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 21 decessi, 4 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1267330 casi di Covid-19, 108166 (-4629) dei quali attualmente positivi e 1145604 (+9099) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13560 (+21).

Sono 842 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, per un totale di 242554, di cui: 24613 (-337) tuttora affetti dal coronavirus, 214999 (+1175) negativizzati e 2942 (+4) deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1426 (-32) persone in area non critica, 992 delle quali ancora positive, e 131 (-4) in terapia intensiva, di cui 55 ora negativizzate.

Considerando solo la zona scaligera, si contano 265 (+8) pazienti positivi in area non critica e 22 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 27 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 56 a Borgo Trento (di cui 8 in terapia intensiva), 51 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 38 a San Bonifacio (di cui 3 in terapia intensiva), 26 a Villafranca (di cui 5 in terapia intensiva), 17 a Marzana, 16 a Bussolengo, 20 a Negrar, 22 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva) e 14 al Centro Riabilitativo Veronese.