Covid-19 in Veneto, sono 60 le persone in terapia intensiva. 12 nel Veronese

Il numero di invidui contagiati dal Covid-19 continua a crescere in Veneto con l'avanzare della stagione fredda, sensibile in questa occasione l'aumento delle persone portate nelle aree non critiche degli ospedali ma non quello dei ricoveri in terapia intensiva.

Il bollettino del 12 novembre di Azienda Zero conta da giovedì altri 1029 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 7 decessi, di cui 3 segnalati nel Veronese.

In regione, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 489298 casi di Covid-19, 14872 (+648) dei quali attualmente positivi e 462556 (+374) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduto collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11870 (+7).

In provincia di Verona sono emersi 145 nuovi casi che hanno portato il totale a 95512, di cui: 1933 (+63) tuttora affetti dal coronavirus, 90906 (+79) negativizzati e 2673 (+3) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 285 (+16) persone in area non critica, 243 delle quali ancora positive, e 60 (+1) in terapia intesiva, di cui 5 ora negativizzati.

Prendendo in considerazione solamente il territorio scaligero, si contano 32 pazienti positivi in area non critica e 12 in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 9 pazienti a Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 11 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 3 a Villafranca (di cui 2 in terapia intensiva), 2 a Bovolone, 10 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 4 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva).