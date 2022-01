Covid-19, calo della pressione sugli ospedali del Veneto e altri 19 mila casi

Continua a crescere il numero di nuovi contagi da Covid-19 in Veneto, che registra anche un allentamento delle pressione sugli ospedali, rimasta in ogni caso sempre distante dai livelli di inizio 2021, grazie alla campagna vaccinale.

Il bollettino del 12 gennaio di Azienda Zero, relativo al lasso di tempo compreso tra le ore 8 di martedì e le ore 8 di mercoledì, conta altri 19811 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 9 decessi, uno dei quali segnalato nel Veronese.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stati registrati complessivamente 812561 casi di Covid-19, 215195 (+9496) dei quali attualmente positivi e 584745 (+10306) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre di deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 12621 (+9).

Il dato più alto è ancora quello della provincia di Verona, dove sono emersi 4277 nuovi casi per un totale di 153345, di cui: 43590 (+2243) tuttora affetti dal coronavirus, 106980 (+2033) negativizzati e 2775 (+1) deceduti.

Negli ospedali del Veneto sono ricoverate 1566 (-114) persone in area non critica, 1387 delle quali ancora positive, e 210 (-5) in terapia intensiva, di cui 13 ora negativizzati.

Guardando solo alle strutture presenti nell'area scaligera, si contano 306 (-4) pazienti positivi in area non critica e 36 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 52 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 66 a Borgo Trento (di cui 6 in terapia intensiva), 58 a Legnago (di cui 4 in terapia intensiva), 18 a San Bonifacio (di cui 9 in terapia intensiva), 42 a Villafranca (di cui 9 in terapia intensiva), 16 a Marzana, 21 a Bussolengo, 2 a Bovolone, 43 a Negrar (di cui 3 in terapia intensiva) e 24 a Peschiera del Garda (di cui 3 in terapia intensiva).