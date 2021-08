Covid-19 in Veneto, i negativizzati superano ancora i nuovi contagi

15 ricoveri in meno in area non critica e 3 in più in terapia intensiva rispetto a mercoledì, un dato estrapolato dal bollettino del 12 agosto di Azienda Zero, che ha spinto il presidente Zaia a parlare di una fase di «deospedalizzazione» per il Veneto, dove sono stati registrati altri 583 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 1 decesso, con i negativizzati che superano ancora una volta i nuovi contagi.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in regione sono stato rilevati complessivamente 443921 casi di Covid-19, 13421 (-186) dei quali attualmente positivi e 418849 (+768) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11651 (+1).

La provincia di Verona torna a far segnare il dato più alto, con 107 nuovi casi venuti alla luce che hanno portato il totale a 87637, di cui: 2894 (-137) tuttora affetti dal coronavirus, 82107 (+244) negativizzati e 2636 deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 178 (-15) persone in area non critica, 146 delle quali ancora positive, e 28 (+3) in terapia intensiva, di cui 4 ora negativizzate.

Guardando solo all'area scaligera e alle sue strutture, si contano 53 (dato stabile) pazienti in area non critica e 6 (-1) in terapia intensiva. Questi i numeri dei singoli nosocomi: 20 all'ospedale di Borgo Roma, 6 a Borgo Trento (di cui 4 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 14 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report del 12 agosto di Azienda Zero