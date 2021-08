Covid-19, ancora un lieve calo dei positivi in Veneto e 2 persone in più in terapia intensiva

Ancora un lieve calo degli individui positivi e di quelli ricoverati in area non critica, mentre le terapie intensive contano due persone in più e i negativizzati aumentano. È quanto emerge dall'aggiornamento dell'11 agosto di Azienda Zero che, da martedì, conta altri 620 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e nessun nuovo decesso in Veneto. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 13908 test molecolari e 26960 antigenici.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria dunque, in regione sono stati rilevati complessivamente 443338 casi di Covid-19, 13607 (-38) dei quali attualmente positivi e 418081 (+658) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11650 (dato stabile).

Sono 127 i nuovi casi emersi in provincia di Verona, che in questa occasione non fa registrare il dato più alto del Veneto, per un totale di 87530, di cui: 3031 (-65) tuttora affetti dal coronavirus, 81863 (+192) negativizzati e 2636 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ora ricoverate 193 (-13) persone in area non critica, 157 delle quali ancora positive, e 25 (+2) in terapia intensiva, di cui 4 ora negativizzate.

Considerando solo l'area scaligera e le sue strutture, si contano 53 (dato stabile) pazienti positivi in area non critica e 7 (+2) in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 18 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 20 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 16 a Negrar (di cui 2 in terapia intensiva) e 1 a Peschiera del Garda.

Scarica il report dell'11 agosto di Azienda Zero