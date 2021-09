Covid-19, lieve aumento dei positivi in Veneto ma non nel Veronese

Il Veneto resta in zona bianca. Lo ha confermato il presidente Luca Zaia nel corso del punto stampa streaming tenuto venerdì, durante il quale ha specificato che l'indice Rt è a 0,91 mentre l'incidenza settimanale è di 81,3 casi ogni mille abitanti. Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, il tasso di occupazione in area non critica è al 3%, mentre in terapia intensiva è al 5% e vede ricoverati 351 pazienti, oltre a quelli covid.

Nelle ultime 24 ore l'incidenza dei test postivi sul totale di quelli effettuati in Veneto è stato dell'1,43%, con l'aggiornamento del 10 settembre di Azienda Zero che registra da giovedì altri 618 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 6 decessi, senza annotare particolari variazioni nel numero di individui contagiati e ricoveri.

Da quando è scoppiata l'emergenza sanitaria, in Veneto sono stati riscontrati complessivamente 460903 casi di Covid-19, 13173 (+72) dei quali attualmente positivi e 436011 (+540) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti colpiti dal virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11719 (+6).

In provincia di Verona sono emersi 95 nuovi casi che hanno portato il totale a 90648, di cui: 1828 (-43) tuttora affetti dal coronavirus, 86167 (+138) negativizzati e 2653 (dato stabile) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate in area non critica 250 (-1) persone, 208 delle quali ancora positive, e 58 (+1) in terapia intensiva, di cui 6 ora negativizzate.

Se si considera solamente l'area scaligera, si contano 45 (-3) pazienti positivi in area non critica e 11 (dato stabile) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 15 all'ospedale di Borgo Roma, 4 a Borgo Trento in terapia intensiva, 17 a Legnago (di cui 2 in terapia intensiva), 2 a San Bonifacio, 3 a Villafranca di Verona (di cui 1 in terapia intensiva), 13 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera del Garda in terapia intensiva.

