Covid-19 in Veneto: meno di 150 pazienti in terapia intensiva e altro netto calo dei positivi

Scendono ancora i ricoveri ospedalieri legati alla diffusione del Covid-19 in Veneto, questa volta anche nei reparti più critici, così come resta costante il calo degli individui ora affetti dal nuovo coronavirus.

Il bollettino del 10 febbraio di Azienda, nel lasso di tempo compreso tra le ore 8 di mercoledì e le ore 8 di giovedì, annovera altri 7427 test positivi al Sars-CoV-2 e 27 decessi, 5 dei quali segnalati nel Veronese.

In regione, da quando ha preso il via l'emergenza sanitaria, sono stati registrati complessivamente 1250599 casi di Covid-19, 132132 (-11966) dei quali attualmente positivi e 1104987 (+19366) negativizzati virologici (o "guariti"), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 13480 (+27).

1264 sono i nuovi casi rilevati in provincia di Verona, per un totale di 239464, di cui: 28741 (-5412) tuttora affetti dal coronavirus, 207791 (+6671) negativizzati e 2932 (+5) deceduti.

Negli ospedali del Veneto risultano ricoverate 1635 (-61) persone in area non critica, 1253 delle quali ancora positive, e 148 (-9) in terapia intensiva, di cui 34 ora negativizzate.

Guardando alla sola area scaligera e alle sue strutture, si contano 323 (+1) pazienti positivi in area non critica e 28 in terapia intensiva. Questi i dati dei singoli nosocomi: 39 pazienti a Borgo Roma (di cui 2 in terapia intensiva), 68 a Borgo Trento (di cui 10 in terapia intensiva), 59 a Legnago (di cui 3 in terapia intensiva), 48 a San Bonifacio (di cui 5 in terapia intensiva), 34 a Villafranca (di cui 6 in terapia intensiva), 20 a Marzana, 19 a Bussolengo, 28 a Negrar, 22 a Peschiera del Garda (di cui 2 in terapia intensiva) e 14 al Centro Riabilitativo Veronese.