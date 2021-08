Covid-19 in Veneto: cala il numero di positivi e sale quello dei ricoverati

In regione sono stati riscontrati altri 604 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e 24 ricoveri in area non critica in più, secondo l'aggiornamento del 10 agosto di Azienda Zero, mentre gli individui attualmente contagiati sono calati di 134 unità

Secondo l'aggiornamento del 10 agosto di Azienda Zero, che conta altri 604 tamponi positivi al Sars-CoV-2 e un decesso, rispetto a lunedì è calato il numero degli individui ora affetti dal virus, questo in virtù del grande numero di persone che si sono negativizzate. Salito invece il numero di pazienti Covid in area non critica, mentre proprio martedì sia il direttore generale dell'Ulss 9 Scaligera Pietro Girardi, sia il presidente del Veneto Luca Zaia, hanno sottolineato che si tratta per la maggior parte di individui che non si sono sottoposti al vaccino.

In regione, da quando è scattata l'emergenza sanitaria, sono stati rilevati complessivamente 125 casi di Covid-19, 13645 (-134) dei quali attualmente positivi e 417423 (+737) negativizzati virologici (o guariti), mentre i deceduti collegati al virus, tra strutture ospedaliere e non, sono 11650 (+1).

Il dato più alto è ancora quello della provincia di Verona, dove sono emersi altri 125 casi per un totale di 87403, di cui: 3096 (-64) tuttora affetti dal coronavirus, 81671 (+189) negativizzati e 2636 (dato stabile) deceduti.

Risultano ricoverate negli ospedali del Veneto 206 (+24) persone in area non critica, 170 delle quali ancora positive, e 23 (-1) in terapia intensiva, di cui 5 negativizzate.

Considerano solo la zona scaligera, si contano 53 (+8) pazienti positivi in area non critica e 5 (-1) in terapia intensiva. Questi i dati delle singole strutture: 17 all'ospedale di Borgo Roma, 5 a Borgo Trento (di cui 3 in terapia intensiva), 18 a Legnago (di cui 1 in terapia intensiva), 16 a Negrar (di cui 1 in terapia intensiva) e 2 a Peschiera del Garda.

Scarica il report del 10 agosto di Azienda Zero