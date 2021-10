Vaccini anti-Covid, ieri 2.039 prime dosi in Veneto soprattutto tra 60enni e under 40

Sono stati soprattutto 60enni e cittadini con meno di 40 anni i veneti che ieri, 22 ottobre, hanno fatto la loro prima vaccinazione contro il coronavirus. In tutto sono state 2.039 le prime dosi somministrate ieri in Veneto e 13.186 quelle totali. Oltre alle prime, sono state inoculate 6.748 seconde dosi e 4.399 terze dosi, in una giornata che ha portato la regione a 7.154.743 dosi somministrate durante tutta la campagna vaccinale.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - AGGIORNATA AL 22 OTTOBRE 2021

Sono 3.679.648 i veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid (75,8% della popolazione totale della regione, 84,1% della popolazione vaccinabile), mentre quelli che sono completamente vaccinati sono 3.519.775 (72,5% della popolazione totale della regione, 80,5% della popolazione vaccinabile).

In provincia di Verona, la campagna vaccinale ieri è proseguita con 2.709 inoculazioni. Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona finora hanno somministrato 1.342.789 dosi di vaccino.