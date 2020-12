Vaccini anti-Covid, da Roma a Padova e poi a Verona le prime 100 dosi

Roma-Padova-Verona. Questo l'itinerario che seguiranno le prime dosi di vaccino anti-Covid previste per il territorio scaligero. A mostrarlo sabato scorso, 19 dicembre, è stata l'assessore alla sanità della Regione Veneto Manuela Lanzarin durante l'aggiornamento quotidiano del presidente Luca Zaia sull'emergenza coronavirus.

Il vaccino è quello dell'americana Pfizer e saranno 9.750 le dosi previste per questa fase introduttiva della campagna vaccinale. Queste dosi saranno tutte consegnate all'istituto di riferimento a livello nazionale, lo Spallanzani di Roma e da lì saranno poi suddivise tra le varie regioni. La quota assegnata al Veneto è di 875 dosi, che arriveranno a Padova domenica 27 dicembre. L'iniezione di questo lotto di vaccini deve avvenire nel giro di qualche ora e quindi dalla provincia euganea non potrà essere distribuito molto distante. A Verona, però, arriveranno almeno 100 dosi, come confermato a Camilla Ferro de L'Arena da Evelina Tacconelli, direttrice del reparto di malattie infettive e tropicali dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata. La dottoressa Tacconelli ha spiegato che domenica prossima saranno vaccinati i primi 100 operatori sanitari dell'Aoui, i quali dopo 21 giorni dovranno sottoporsi al richiamo.

Da metà gennaio, poi, partirà le prima vera fase di vaccinazione, quando sarà distribuito un numero considerevoli di vaccini, i quali però saranno sempre riservati al personale sanitario e a quello delle rsa. Secondo le tappe illustrate dal presidente Zaia, la campagna vaccinale avrà altre due fasi, una in primavera e l'altra alla fine dell'estate, ed auspicabilmente a settembre 2021 dovrebbe completarsi con la somministrazione dei vaccini a tutti i cittadini che ne faranno richiesta.