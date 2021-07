Vaccini anti-Covid anche a Villa Monga, di martedì e giovedì dalle 17 alle 22

Venerdì scorso, 9 luglio, alle 10.30 l'Istituto Assistenza Anziani (Iaa) di Verona ha inaugurato il punto-vaccini Covid-19 nella sua sede di Villa Monga.

Il presidente dell'istituto Alessandro Cappiotti ha sottolineato: «Nell'attuale contesto socio-sanitario, caratterizzato dal permanere dell'emergenza Covid, il cda ha ritenuto doveroso questo contributo per garantire la somministrazione del vaccino al maggior numero possibile di cittadini».

La direttrice generale dell'Iaa Adelaide Biondaro ha attivato tutti i canali istituzionali per realizzare il progetto. «Abbiamo avuto il benestare da parte dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera per gli spazi individuati per il punto-vaccini e successivamente si è arrivati alla sottoscrizione della convenzione con l'Ulss stessa - ha spiegato - Nel frattempo il consiglio di Amministrazione si è prodigato nel ricercare contributi e sponsorizzazioni che sono arrivati finora da parte di Agsm-Aim, Fondazione Cariverona, Corporazione Esercenti Centro Storico Verona e dalla ditta Impresa Pulizie Sanificazione Salus. E alcune ditte, tra le quali Adami Teloni, ci hanno fornito delle attrezzatture a supporto dell'hub».

«Siamo molto orgogliosi della realizzazione di questo progetto - ha aggiunto il vicepresidente dell'Iaa Luca Mascanzoni - perché si tratta del primo punto vaccinale, sul territorio della Regione Veneto, integrato in un centro servizi per anziani. Inoltre, il servizio di somministrazione si svolgerà in una fascia oraria particolare, dalle 17 alle 22, proprio per dare la possibilità anche a quei lavoratori che durante le ore del mattino e del pomeriggio, trovano difficile assentarsi dai luoghi di lavoro, di essere sottoposti al vaccino».

Il servizio sarà aperto tutti i martedì e i giovedì, a partire dal 13 luglio, con possibilità di somministrazione fino ad un massimo di 200 dosi. L'accesso al punto vaccinale avviene tramite il parco di Villa Monga, con ingresso dedicato. L'istituto mette a disposizione, oltre ai locali, il personale amministrativo per le registrazioni ed il personale medico e infermieristico.

All'attivazione di questo servizio, hanno però reagito in modo critico i sindacati, ancora in rotta con l'amministrazione dell'Iaa. Sonia Todesco di Fp-Cgil, Tiziano Castioni di Cisl-Fp e Nicola Cavedini di Csa hanno commentato: «Sorprende che una casa di riposo, affannata da mancanza di personale, che vive in ristrettezza contando cibo, pannoloni, che non garantisce numeri sufficienti di lenzuola, che attende mesi per aggiustare tapparelle e condizionatori, che gestisce l'ente denunciando i propri lavoratori e portandoli in tribunali chiedondo loro di restituire migliaia di euro, abbia trovato il tempo di occuparsi d'altro. Per questa ragione chiederemo la sospensione dall'autorizzazione. Intanto, abbiamo chiesto all'Ulss 9 tutta la documentazione inerente allo svolgimento di questa attività. La sintesi è che l'attività di vaccinazione partirà interamente sponsorizzata da Agsm-Aim. Significa che a fronte di pubblicità, Agsm-Aim si impegna a sostenere i costi dell'intero progetto. Ci chiediamo però perchè Agsm-Aim non abbia sponsorizzato direttamente l'Ulss 9 che gestisce la campagna vaccinale. Abbiamo richiesto un accesso agli atti all'Iaa per verificare l'intera procedura».