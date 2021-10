Vaccinazioni anti-Covid, Veneto si avvicina alle 7 milioni di somministrazioni

Sono diventate 6.972.526 le dosi inoculate in tutta la regione. Gli abitanti del Veneto che hanno ricevuto almeno una dose sono 3.626.165 e sono 3.436.469 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale

In Veneto sono state superate le 25mila dosi aggiuntive di vaccino anti-Covid somministrate. Nel bollettino diffuso oggi, 9 ottobre, dalla Regione si legge 25.071 terze dosi somministrate dopo le 3.449 inoculazioni di ieri. In totale, le dosi somministrate ieri in tutta la regione sono state 14.363, con 5.103 veneti che ieri hanno iniziato il loro ciclo vaccinale e 5.811 veneti che ieri lo hanno concluso.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO - AGGIORNAMENTO DEL 9 OTTOBRE 2021

Al termine della giornata di ieri sono diventate 6.972.526 le dosi di vaccino anti-Covid distribuite in Veneto. Di queste, la maggior parte è stata somministrata a cittadini veneti. Sono 3.626.165 gli abitanti della regione che hanno ricevuto almeno una dose (74,7% della popolazione totale) e sono 3.436.469 (70,8% popolazione totale) i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale con la doppia dose dei vaccini che richiedono doppia somministrazione o con la dose unica del vaccino di Johnson & Johnson.

Nei dati regionali sono inclusi anche quelli della provincia di Verona, con l'Ulss 9 Scaligera e l'Aoui che ieri hanno somministrato 1.992 dosi di vaccino. Nel complesso sono state 1.306.765 le inoculazioni eseguite nel Veronese.