Vaccini anti-Covid, il Veneto ha superato il milione di dosi somministrate

Nel giorno di Pasquetta, il Veneto ha superato il milione di vaccini anti-Covid somministrati. Il monitoraggio costante della campagna di vaccinazione è stato aggiornato alle 23.59 di ieri, 5 aprile, e mostra questa cifra: 1.003.679 dosi inoculate dall'inizio della campagna. Una distribuzione che ha permesso di somministrare almeno una dose di vaccino a 723.868 veneti, mentre sono 279.811 coloro che dopo la prima dose hanno ricevuto anche il richiamo.

IL BOLLETTINO SULLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID DEL VENETO AGGIORNATO AL 5 APRILE 2021

E anche ieri, giorno di festa per il Lunedì dell'Angelo, si è vaccinato, in Veneto. Le somministrazioni giornaliere sono state 19.230, tra 13.817 prime dosi e 5.413 richiami, ed hanno appunto permesso di superare il traguardo psicologico del milione di dosi inoculate in Veneto. Dosì che permettono di proteggere la salute soprattutto dei più anziani. Il 75% degli over 80, infatti, ha ricevuto almeno una dose di vaccino.

Questa tabella mostra, infine, quante somministrazioni hanno eseguito le varie Ulss. In provincia di Verona, l'Ulss 9 Scaligera insieme all'Azienda ospedaliera universitaria integrata hanno inoculato ieri 2.356 dosi di vaccino, per un totale che è quindi salito a 183.923.

