I veneti vaccinati o che vogliono vaccinarsi contro il Covid sono 3,7 milioni

Contando quelli che hanno ricevuto almeno una dose e quelli che la dose l'hanno prenotata, ci sono 3.700.050 veneti che hanno scelto di aderire alla campagna vaccinale anti-Covid. Ed il loro numero continua a crescere anche se con ritmi non paragonabili a quelli dell'estate scorsa.

Nella giornata di ieri, 3 novembre, sono state 15.186 le somministrazioni in tutta la regione, con 1.157 cittadini che hanno ricevuto la prima dose e 6.564 che hanno completato il ciclo vaccinale. Quindi circa la metà delle inoculazioni di ieri (7.465) sono state terze dosi. E la popolazione residente in Veneto che ha ricevuto la dosi addizionale di vaccino è salita a 121.395.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID AGGIORNATO AL 3 NOVEMBRE 2021

Escludendo i prenotati, sono 3.696.112 i veneti che hanno cominciato il ciclo vaccinale e sono 3.576.594 quelli che finora lo hanno portato a termine. Vuol dire che, per ora, il 76,2% della popolazione totale del Veneto ha aderito alla campagna vaccinale ed il 73,7% dei veneti è completamente vaccinata contro il coronavirus.

Ed in provincia di Verona sono 1.370.816 le dosi somministrate, contando le 2.744 inoculazioni di ieri.