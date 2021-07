In Veneto, si è vaccinato tanto contro il Covid anche ieri, 30 luglio, come mostrano i dati del bollettino sulle vaccinazioni trasmesso oggi. Le somministrazioni totali sono state 45.193, di cui 20.979 prime dosi e 24.214 seconde dosi. Entro la fine di questa settimana, sicuramente in regione si supereranno le 5,5 milioni di dosi somministrate dall'inizio della campagna vaccinale. La giornata di ieri il contatore si è fermato a 5.479.100 dosi totali.

SCARICA QUI IL BOLLETTINO SULLE VACCINAZIONI ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 30 LUGLIO 2021

Più di 3 milioni di veneti hanno almeno una dose di vaccino anti-Covid in corpo (il numero esatto è 3.002.765, il 61,9% della popolazione totale), mentre sono 2.569.960 i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale (53% dei residenti totali).

Ieri è stato un giorno felice per le vaccinazioni nel Veronese. L'Ulss 9 Scaligera, insieme all'Aoui di Verona, è stata l'azienda socio-sanitaria del Veneto a somministrare più vaccini ieri: 10.834. In totale, le dosi inoculate in provincia di Verona sono state finora 981.874.