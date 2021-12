In Veneto, terza dose somministrata in quasi il 40% di chi la può ricevere

Con il bollettino sui contagi da coronavirus e i ricoveri per Covid-19, la Regione Veneto ha fornito anche il report sulle vaccinazioni anti-Covid effettuate fino a ieri, 30 dicembre. Nel penultimo giorno dell'anno, le somministrazioni sono state 45.869, con quasi 5mila cittadini che hanno ricevuto la prima dose (4.817 il numero esatto), 2.588 sono state le seconde dosi e 38.464 terze dosi.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid fatte in Veneto (aggiornamento al 30 dicembre 2021)

Durante tutta la campagna vaccinale, la Regione ha somministrato 9.110.598 dosi anche a cittadini non residenti in Veneto. Tenendo però conto solo degli abitanti in regione, sono 3.873.504 coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino o che hanno il posto prenotato per una somministrazione. E tra questi ci sono anche 1.681.707 veneti che hanno completato il ciclo vaccinale ed hanno ricevuto anche la dose addizionale.

In provincia di Verona, invece, sono state somministrate ieri 8.419 di vaccini anti-Covid. In tutta la campagna vaccinale sono state 1.691.281 le inoculazioni nel Veronese, per una copertura vaccinale che si stima riguardi il 78,1% dei veronesi.