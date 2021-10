Vaccini anti-Covid, Veneto vicino ai 100mila cittadini con terza dose

Proseguirà anche in questo weekend la campagna vaccinale anti-Covid del Veneto, andando a chiudere una settimana in linea con le somministrazioni eseguite in questo mese di ottobre. Un mese con oltre 70mila inoculazioni a settimana e con un picco massimo settimanale di poco superiore alle 100mila dosi.

Anche ieri, 29 ottobre, le somministrazioni dei vaccini che proteggono dal coronavirus sono state più di 10mila. Il loro numero esatto è 15.482 comunicato nel bollettino diffuso oggi dalla Regione Veneto. Le prime dosi inoculate ieri sono state 1.292, mentre 8.446 cittadini sono giunti al termine del loro ciclo vaccinale. E in 5.744 hanno ricevuto anche la dose addizionale, detta terza dose o booster. I veneti che finora hanno ricevuto tre dosi di vaccino sono 99.316 e certamente con le somministrazioni di oggi supereranno i 100mila.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID DEL VENETO - AGGIORNAMENTO DEL 29 OTTOBRE 2021

In Veneto attualmente ci sono 3.690.560 cittadini con almeno una dose di vaccino ricevuta. Sono il 76,1% della popolazione totale e l'84,4% della popolazione che può essere vaccinata. Il ciclo vaccinale è stato invece completato da 3.556.296 veneti, che rappresentano il 73,3% della popolazione totale e l'81,3% della popolazione vaccinabile.

In provincia di Verona, Ulss 9 Scaligera e Aoui hanno somministrato ieri 3.206 dosi di vaccino anti-Covid arrivando a 1.360.024 inoculazioni totali.