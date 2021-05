Vaccinazioni anti-Covid, nel Veronese superate le 500mila somministrazioni

Ieri, sono state 31.657 le dosi inoculate in Veneto e 6.245 quelle inoculate in provincia di Verona. Si va verso la chiusura di una settimana con più di 240mila dosi somministrate a livello regionale

Probabilmente questa non sarà la settimana con il maggior numero di somministrazioni di vaccino anti-Covid in Veneto, ma potrebbe comunque concludersi con più di 240mila dosi inoculate e quindi in linea con la scorsa settimana. Tutto dipenderà dalle somministrazioni di oggi, 30 maggio, ma intanto la Regione Veneto ha distribuito il bollettino sulle vaccinazioni aggiornato con i dati di ieri.

BOLLETTINO VACCINAZIONE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 29 MAGGIO 2021

Ieri, sono state 31.657 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Veneto: 24.641 prime somministrazione e 7.016 richiami. Finora, la campagna vaccinale ha permesso di inoculare 2.770.877 dosi ai veneti e sono 911.995 coloro che hanno completato il ciclo vaccinale.

In provincia di Verona, ieri, sono state somministrate da Ulss 9 Scaligera e dall'Aoui di Verona 6.245 dosi ed il totale delle dosi somministrate nel Veronese ha superato le 500mila (505.241).