Ormai tre veneti su quattro hanno scelto di vaccinarsi contro il coronavirus

Procede ma non a vele spiegate la campagna vaccinale anti-Covid del Veneto. Si sta infatti concludendo la terza settimana consecutiva di calo nelle somministrazioni effettuate in sette giorni. Al termine della giornata di ieri, 2 ottobre, le dosi inoculate da lunedì scorso sono arrivate a 89.798. C'è dunque la possibilità che le somministrazioni di questa settimana siano inferiori alle 100mila, evento che non succedeva dalla metà di marzo.

BOLLETTINO CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID IN VENETO AGGIORNATO AL 2 OTTOBRE 2021

Nella giornata di ieri, le vaccinazioni contro il coronavirus effettuate in Veneto sono state 11.740. I veneti che hanno ricevuto la prima dose sono stati 6.081, mentre 3.884 sono stati quelli che hanno completato il ciclo vaccinale con la seconda dose (o con la dose unica di Johnson & Johnson). Le dosi aggiuntive (le cosiddette terze dosi) sono state 1.775.

In provincia di Verona, le somministrazioni di ieri sono state 2.086 che sommate a quelle passate danno come risultato: 1.294.530.

I veneti che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid sono 3.596.296 (il 74,1% della popolazione totale) e quelli che hanno completato il ciclo vaccinale sono 3.409.416 (il 70,3% della popolazione totale).