Vaccini anti-Covid, superato nel Veronese il milione di dosi somministrate

Con le 8.802 somministrazioni di ieri, Ulss 9 Scaligera e Aoui di Verona sono arrivata a 1.001.043 dosi inoculate in tutta questa campagna vaccinale contro il coronavirus

Ieri, 2 agosto, in provincia di Verona è stata somministrata la millionesima dose di vaccino anti-Covid. L'Ulss 9 Scaligera e l'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui) hanno inoculato 8.802 dosi, arrivando così a 1.001.043 dosi somministrate in tutta questa campagna vaccinale contro il coronavirus.

In tutto il Veneto, le dosi somministrate in questa campagna vaccinale sono state 5.583.224, stante quanto riportato dal bollettino aggiornato alla giornata di ieri. Proprio ieri, le somministrazioni totali sono state 39.928, di cui 15.156 prime dosi e 24.772 richiami.

SCARICA QUI IL BOLLETTINO DELLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI-COVID DEL VENETO AGGIORNATA AL 2 AGOSTO 2021

Tra tutte le dosi somministrate dalla Regione ci sono anche quelle inoculate a cittadini che non vivono in Veneto. Limitandosi solo alla popolazione residente in regione, sono 3.047.379 i cittadini che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino (62,8% del totale), mentre sono 2.631.180 i veneti che hanno completato il ciclo vaccinale (54,2% della popolazione totale).