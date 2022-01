Vaccinazioni anti-Covid, metà dei veronesi coperti con la terza dose

L'81% dei residenti in provincia di Verona ha ricevuto almeno una dose di vaccino anti-Covid, mentre i veronesi che hanno ricevuto tre dosi sono il 50,2% degli abitanti in terra scaligera. Percentuali raggiunte con 1.901.562 somministrazioni realizzate da Ulss 9 Scaligera e da Aoui di Verona dall'inizio della campagna vaccinale fino a ieri, 27 gennaio. E solo nella giornata di ieri, le dosi inoculate nel Veronese sono state 8.124, il numero più alto tra le province venete.

In tutta la regione, le dosi somministrate ieri sono state 33.669, di cui 1.909 prime dosi, 3.734 seconde dosi e 28.026 terze dosi. I conteggio delle terze dosi inoculate è arrivato 2.666.250 tra i residenti in Veneto. La media regionale dei cittadini vaccinati con due dosi più il richiamo è ormai del 55% in generale e del 61% tra i 12 anni in su. Mentre le vaccinazioni pediatriche in bimbi tra 5 e 11 anni hanno raggiunto il 31,7%, contando anche quei bambini le cui famiglie hanno al momento solo prenotato l'appuntamento con la somministrazione.

Scarica qui il bollettino sulle vaccinazioni anti-Covid in Veneto aggiornato al 27 gennaio 2022